Monza-Empoli 1-1, le pagelle: Carlos Augusto imprendibile, Crociata timido

vedi letture

Queste le valutazioni date a Monza-Empoli: gara finita 1-1.

MONZA-EMPOLI 1-1

Marcatori: 2’ Mancuso (E), 70’ rig. Boateng (M)

MONZA

Di Gregorio 6 – Dopo due minuti, perde il duello con Mancuso che segna il gol dello 0-1. Per il resto, non viene chiamato in causa in molte circostanze.

Donati 6,5 – Accompagna con buona costanza l’azione offensiva, andando al cross oppure servendo altri compagni che con lui occupano quella zona di campo. Più intraprendente nella ripresa.

Bellusci 6,5 – Ottimo nella protezione dell’area di rigore, così come nel provare ad impostare l’azione partendo dalla difesa.

Bettella 6 – Si perde Mancuso in occasione del gol, ma poi migliora la sua prova con diverse buone chiusure che evitano al Monza numerosi pericoli.

Carlos Augusto 7 – Letteralmente un motorino sulla fascia sinistra, che risulta di fatto un attaccante aggiunto. Numerosi i suoi cross invitanti per le punte.

Frattesi 6,5 – Prestazione di grande intensità, che non cala fino all’ultimo secondo. Meglio nella seconda parte del match quando colpisce anche un palo, rispetto ad un primo tempo troppo impreciso.

Scozzarella 6,5 – Esordio positivo per il playmaker, che aiuta in fase di non possesso e dà geometrie alla sua squadra. (Dal 75’ Barberis s.v.)

Barillà 6,5 – Nel primo tempo è sua la principale palla gol del Monza, con un tentativo a pochi passi dalla porta respinto miracolosamente da Brignoli. Continua a farsi vedere in avanti anche nella ripresa.

Boateng 7 – Mette la sua classe a disposizione dei compagni, servendoli sempre con i giri contati e andando anche vicino al gol. Corona la sua prova con il rigore del pareggio. (Dal 75’ D’Alessandro s.v.)

Diaw 6 – Viene cercato molto, ma non sempre con la necessaria precisione. Poche la occasioni in cui si rende pericoloso, anche se va elogiato per la voglia che mette in campo. (Dal 75’ Gytkjaer 6 – Buon finale di gara, con un paio di occasioni in cui va vicino al gol)

Mota 6,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, risultando determinante soprattutto in fase di rifinitura. La sua prova di grande sacrificio prosegue dopo l’intervallo e non cala di livello.

EMPOLI

Brignoli 6,5 – Tra i protagonisti assoluti del primo tempo, con il provvidenziale salvataggio su tentativo ravvicinato di Barillà. Non fa il miracolo sul rigore di Boateng, ma risulta attento in tante altre circostanze.

Casale 6,5 – Centrale adattato sulla destra, ingaggia un duello con Carlos Augusto in cui alterna momenti di difficoltà a ottime chiusure. (Dall’80’ Pirrello s.v.)

Romagnoli 6,5 – Buona prova per il difensore centrale, sempre lucido nelle numerose occasioni in cui il Monza si spinge in avanti. Sul rigore appare più una valutazione severa dell’arbitro che non una sua leggerezza.

Nikolaou 7 – Vince diversi duelli con gli attaccanti monzesi, impedendo loro di provare ad impensierire Brignoli e rimanendo concentrato fino al fischio finale.

Terzic 6 – Si fa notare in qualche occasione in avanti, giocando però una gara prettamente difensiva. Nel finale segna il gol della vittoria, annullato per fuorigioco attivo di Pirrello.

Crociata 5,5 – Esordio in maglia azzurra abbastanza anonimo da parte del centrocampista, poco incisivo in entrambe le fasi. (Dal 63’ Ricci 6 – Il classe 2001 dà un contributo maggiore in mediana rispetto al compagno che sostituisce)

Stulac 6,5 – Lucido nel dirigere il centrocampo empolese, dando una mano alla difesa in fase di non possesso e servendo i compagni con puntualità e precisione.

Haas 6,5 – Inizia alla grande, con l’assist illuminante per Mancuso. Sempre nel vivo della manovra offensiva, tanto nel primo quanto nel secondo tempo.

Bajrami 6 – Con i suoi strappi e la sua qualità, risulta spesso e volentieri temibile per la difesa del Monza.

Mancuso 6,5 – Inizio da sogno, con il gol del vantaggio sfruttando l’assist di Haas e aggirando Di Gregorio. Viene poi contenuto bene dalla difesa brianzola. (Dall’80’ Matos s.v.)

La Mantia 6 – Lotta come un leone contro i centrali monzesi, facendosi notare soprattutto con sponde per i compagni. Nel secondo tempo va anche vicino al gol. (Dall’80’ Moreo s.v.)