Monza, Frattesi saluta Boateng con un post su Instagram: "Un onore poter giocare con te"

Tra Davide Frattesi e Kevin-Prince Boateng si è instaurato un rapporto d'amicizia profondo in quest'ultima stagione trascorsa insieme al Monza. Le strade dei due sono destinate a dividersi (il primo rientrerà al Sassuolo, il secondo si svincolerà), motivo per cui il centrocampista classe '99 ha voluto ringraziare, tramite un post su Instagram, l'esperto compagno di squadra per l'aiuto ricevuto negli ultimi mesi: "Maestro! È stato un onore poter giocare con te! Grazie per tutti i consigli che mi hai dato in questo anno, sono stati importantissimi. Sei una grande persona, meriti il meglio!", il messaggio del talento neroverde.