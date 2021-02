Monza, Galliani: "Sconfitta col Pisa incidente di percorso, è successo anche a Juve e Milan"

L'ad del Monza Adriano Galliani è intervenuto durante le final eight di coppa Italia di basket per parlare del ko contro il Pisa. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Spero che sia un incidente di percorso, l'ho detto al mister. È successo anche al Milan con l'Atalanta in casa, alla Juventus con la Fiorentina. Io credo e spero che sia solo in incidente di percorso".