Monza, Sampirisi: “Stroppa è carico per questa sfida. La Serie A? Serve continuità”

A pochi giorni dal via della prima stagione del Monza targata Giovanni Stroppa La Gazzetta dello Sport ha interpellato chi fra i giocatori del club brianzolo conosce meglio il tecnico: Mario Sampirisi. Il difensore ha lavorato con l’ex Crotone prima nella Primavera del Milan e, poi, proprio in Calabria. “Ci siamo sentiti al telefono - ha raccontato -. Il mister mi è sembrato molto carico: ha tanta voglia di iniziare a lavorare sul campo e immergersi completamente in questa nuova avventura, in una piazza che lo ha già visto protagonista da calciatore”.

Spazio, poi, al chiodo fisso del Monza: la promozione in Serie A. “Dovremo essere più continui - spiega Sampirisi in relazione a come affrontare questa sfida rispetto allo scorso anno -. L’anno scorso abbiamo avuto troppi alti e bassi, perdendo punti contro le ultime della classe: abbiamo imparato sulla nostra pelle che in Serie B non va mai dato nulla per scontato, non esistono partite semplici”.