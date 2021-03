Nemici Amici, Nesta sfida Brocchi in Frosinone-Monza. Dai trionfi col Milan al rischio esonero

Al destino piace giocare con la vita delle persone. Specie in una roulette spietata come quella del calcio. Proprio per questo motivo Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, reduce da una sola vittoria nelle ultime dieci partite, si giocherà la conferma alla guida del club ciociaro contro il Monza di Cristian Brocchi, suo compagno di squadra ai tempi del Milan con il quale ha vinto una Coppa del Mondo per club, due Champions, due Supercoppe europee, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. In sintesi: insieme hanno vinto tutto.

Oggi però sono rivali e se il Frosinone non dovesse portare a casa un risultato positivo quella col Monza potrebbe essere davvero la tappa finale del percorso di Nesta allo 'Stirpe' iniziato a luglio 2019 con l'idea di conquistare assieme la Serie A e oggi in bilico con la squadra a metà strada in classifica fra la zona playoff e quella playout.