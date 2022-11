Niente Inter per Matturro, è "praticamente" del Genoa. Lo rivela il presidente del Defensor

Il futuro del difensore Alan Matturro sarà in Italia, ma non alla corte dell’Inter. Il presidente del Defensor Sporting, club proprietario del cartellino del centrale classe 2004, Alberto Ward dopo la vittoria nella prima edizione della Copa AUF Uruguay ha infatti parlato del futuro del calciatore, come riporta Elobservador.com.uy, spiegando che Matturro è “praticamente chiuso” al Genoa. Inizierà dunque dalla Serie B l’avventura italiana del giocane uruguayano che probabilmente sbarcherà a gennaio.