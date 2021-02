Non è un campionato per vecchi. La top 5 della Serie B è tutta composta da Under21

Mentre in Serie A tengono banco campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Chiellini, Franck Ribery e non solo, in Serie B sono le nuove leve ad aver preso il centro del palcoscenico.

NON È UN PAESE PER VECCHI - Con 24 giornate già in archivio e la volata finale che si appresta a prendere il via, la Serie B 2020/2021 ha già trovato i suoi equilibri. Fra testa e coda i vari sottogruppi composti dalle 20 società della cadetteria hanno ben chiari gli obiettivi da qui al termine del campionato. Al tempo stesso si è avuto modo di individuare quali siano i calciatori più interessanti, soprattutto in prospettiva futura.

Un novero di calciatori che, prendendo spunto dalle valutazioni di mercato proposte dal sito specializzato Transfermarkt, vede solo elementi nati dopo il 1° gennaio 1999 all'apice di una particolare graduatoria tutta rivolta al futuro.

LA TOP 5 - Stando a quanto pubblicato, infatti, il giocatore attualmente protagonista nel campionato cadetto, col valore di mercato più alto è Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 in forza all'Empoli e con un trittico di pretendenti dalla Serie A del calibro di Milan, Napoli e Fiorentina.

Sul secondo gradino del podio è presente, poi, un altro centrocampista: Davide Frattesi con un valore di 7 milioni di euro. Classe 1999 il giocatore di proprietà del Sassuolo è già una delle colonne portanti della Nazionale Under21 di Nicolato e con il Monza punta all'approdo in Serie A.

Medaglia di bronzo per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter oggi al Venezia. Il giocatore, dopo una prima parte di stagione complicata alla SPAL, ha deciso di cambiare aria a gennaio per trovare maggiore continuità. Una necessità che si riflette anche sul suo valore di mercato, attestato sui 6 milioni di euro, che risulta essere l'unico in calo rispetto agli altri talenti presi in esame.

Cucchiaio di legno (valutazione da 5 milioni di euro) per due talenti stranieri come Nedim Bajrami, trequartista svizzero con origini macedoni dell'Empoli e Carlos Augusto, terzino brasiliano oggi al Monza ma con un passato in patria con i colori del Corinthians.