Occhiuto (sindaco Cosenza): "Guarascio pronto a valutare offerte concrete per il club"

Al termine dell’incontro fra il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e il presidente del club cittadino Eugenio Guarascio, il primo cittadino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ten: “E’ emersa la volontà da parte sua di avviare una fase nuova. Nel senso che ci sono due possibilità: o passare il testimone o costruire una squadra pronta alla promozione. Gli ho già detto che, in caso di mancate proposte, ci dev’essere un rilancio. Guarascio mi ha detto che si prenderà una pausa di riflessione in attesa di capire se ci sono delle offerte concrete e reali per la cessione della società, questa è la sintesi del nostro incontro di stamane. Servono degli imprenditori che abbiano la serietà, la professionalità e la solidità economica per portare avanti quest’impegno. Abbiamo visto che, in qualche tempo, si sono avvicinati soggetti senza alcuna struttura societaria alle spalle. Avventurieri, insomma, che pensano di speculare sulle società calcistiche”.