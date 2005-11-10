Padova, allarme Caprari: escluse fratture, ma il giocatore fatica a camminare

Il Padova rischia di perdere Gianluca Caprari per il prossimo appuntamento di campionato contro l'Entella. Le condizioni dell'attaccante rappresentano una preoccupazione per Antonio Calabro, che potrebbe essere costretto a rivedere le proprie scelte in vista della gara. Gli accertamenti hanno escluso la presenza di fratture, ma il quadro fisico del giocatore resta tutt'altro che rassicurante.

A fare il punto è Il Mattino di Padova, secondo cui il trauma riportato da Caprari è particolarmente significativo. Nella giornata di ieri, il giocatore si è presentato al centro sportivo con le stampelle e ha mostrato difficoltà persino nell'appoggiare il piede. Una situazione che rende complicato ipotizzare un recupero in tempi brevi.

La sua assenza contro l'Entella appare quindi lo scenario più probabile. Lo staff dovrà valutare attentamente l'evoluzione delle sue condizioni, con la speranza di poterlo recuperare almeno per la settimana successiva. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi per considerare certa una data di rientro.

Calabro studia le alternative

L'eventuale forfait di Caprari potrebbe avere conseguenze anche sulle scelte tattiche del Padova. L'allenatore dovrà infatti individuare una soluzione alternativa per sopperire all'assenza dell'attaccante, valutando anche la possibilità di modificare l'assetto della squadra.