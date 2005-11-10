Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:04Serie B
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03.11.2026 22:04Serie B
Zanimacchia riprende a correre e punta al rientro dopo la sosta. Caprari salta l'Empoli, Lasagna resterà fuori almeno un mese.
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Allenamento pomeridiano a porte chiuse per il Padova, che prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro l'Empoli. Dalla seduta odierna arrivano aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori ancora alle prese con problemi fisici.
Luca Zanimacchia ha ripreso a correre e punta a tornare a disposizione dopo la sosta, in occasione della gara contro l'Arezzo. Non sarà invece della partita di sabato Gianluca Caprari, il cui rientro è previsto anche in questo caso dopo la pausa.
Tempi più lunghi per Kevin Lasagna, che dovrà rimanere ai box per almeno un mese.
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