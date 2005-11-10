Padova, tegola in attacco per Calabro: dovrà fare a meno di Caprari con la Virtus Entella

Il tecnico del Padova Antonio Calabro perde un elemento importante del reparto offensivo in vista della sfida di sabato prossimo contro la Virtus Entella. Gianluca Caprari, come riferisce Trivenetogoal.it, dovrà saltare la partita di campionato a causa di una forte contusione al piede che lo ha costretto a uscire dal campo al 56° contro la Carrarese e obbligato a lasciare lo stadio con le stampelle dopo il match. Si attendono ora gli esami per capire quale sia l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Finora Caprari ha saltato solo una gara, quella contro il Palermo prima della sosta, scendendo invece in campo da titolare in altre quattro occasioni e dalla panchina in una. In totale il classe ‘93 ha giocato 272 minuti con la maglia dei biancoscudati spalmati in cinque gare.