Modena, Dellavalle dopo il ko col Frosinone: "Creato tanto senza sfruttare le occasioni"
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Alessandro Dellavalle, difensore del Modena ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta con il Frosinone:
"Quando crei tanto e non sfrutti le occasioni dispiace, le squadre forti creano due occasioni e fanno due gol, ed è successo questo oggi, è il calcio. Abbiamo concesso poco, abbiamo preparato la partita tutta la settimana sapendo del loro gioco sugli esterni. Da lunedì pensiamo al Monza, ci prepareremo al meglio".
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