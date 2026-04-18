Modena, Dellavalle dopo il ko col Frosinone: "Creato tanto senza sfruttare le occasioni"

Alessandro Dellavalle, difensore del Modena ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta con il Frosinone:

"Quando crei tanto e non sfrutti le occasioni dispiace, le squadre forti creano due occasioni e fanno due gol, ed è successo questo oggi, è il calcio. Abbiamo concesso poco, abbiamo preparato la partita tutta la settimana sapendo del loro gioco sugli esterni. Da lunedì pensiamo al Monza, ci prepareremo al meglio".