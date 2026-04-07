Padova, stagione finita per Lasagna? Lesione muscolare di medio grado per l'attaccante
Giornata di esami in casa Padova dopo i problemi emersi nell’ultima trasferta di Frosinone. La situazione più delicata riguarda Kevin Lasagna, alle prese con una lesione muscolare di medio grado che potrebbe aver già chiuso in anticipo la sua stagione.
Meno grave l’infortunio di Jonas Harder, che ha riportato una lesione muscolare di basso grado e dovrebbe restare ai box per due o tre settimane. Per Francesco Belli, invece, gli accertamenti hanno evidenziato una contusione piuttosto dolorosa: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente in vista della gara di domenica.
Infine, fascite plantare con interessamento del tallone per Di Mariano: anche in questo caso si procederà con una valutazione giorno per giorno. Lo riporta Trivenetogoal.it.