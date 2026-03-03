Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova-Spezia 2-2, le pagelle: Lasagna a segno, Bonfanti si riscatta

Padova-Spezia 2-2, le pagelle: Lasagna a segno, Bonfanti si riscatta
© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:05 Serie B
Andrea Carlino

Risultato finale: Padova-Spezia 2-2

PADOVA
Sorrentino 6,5 – Gestione ordinata dei fondamentali, leggibile la traiettoria sul gol di Artistico, risponde presente su conclusioni dalla distanza e tentativi dal limite.

Belli 6,5 – Spinta continua sulla corsia, cross precisi che aprono varchi e sostegno costante alla manovra, nel finale paga qualcosa in lucidità ma regge l’uno contro uno.

Faedo 6,5 – Frequenta con costanza la metà campo offensiva, arriva al tiro sull’azione dell’1-1 e copre bene il proprio lato, calo fisiologico che porta al cambio. dal 71’ Favale 6 – Garantisce spinta immediata sulla sinistra con un paio di cross interessanti, meno pulito in fase difensiva ma porta energia nel finale aperto.

Sgarbi 7 – Letture puntuali in area, tempi giusti nel gioco aereo e gol da attaccante aggiunto sulla ribattuta, solo qualche difficoltà quando lo Spezia attacca in campo aperto.

Perrotta 6 – Marcatura complessivamente corretta, tiene la linea e lavora di posizione, concede qualche metro di troppo ad Artistico ma senza errori macroscopici.

Capelli 6 – Interpreta il ruolo con disciplina, stringe dentro per aiutare i centrali e si propone tra le linee, manca però un po’ di precisione nella rifinitura finale. dal 71’ Silva 5,5 – Approccio timido nei contrasti e poca precisione nella gestione del primo controllo, fatica a sfruttare l’occasione dentro un contesto molto aperto.

Fusi 7 – Costruzione pulita, verticalizzazioni con tempi corretti e assist per il gol di Lasagna, gestisce le transizioni con buona lettura degli spazi in non possesso.

Varas 6,5 – Presenza costante tra le linee di pressione, alterna conduzioni e scarichi rapidi, utile anche in copertura sulle seconde palle nella trequarti.

Di Mariano 6,5 – Movimento continuo a venire incontro e ad attaccare la profondità, crea superiorità numerica e rifinisce un paio di situazioni pericolose per l’area ligure. dall’85’ Seghetti s.v.

Caprari 6 – Agisce da raccordo tra centrocampo e attacco, guadagna falli e si rende pericoloso dal limite, incide meno nella ripresa e lascia spazio a forze fresche. dal 58’ Buonaiuto 6,5 – Impatto brillante in transizione, guida i contropiedi e trova il tempo per un tiro insidioso, resta sempre nel vivo dell’azione nel finale.

Lasagna 7,5 – Attacco della profondità costante, duelli fisici vinti su Mateju e gol di grande freddezza nel diagonale, riferimento offensivo continuo per tutta la gara. dal 85’ Di Maggio s.v.

Matteo Andreoletti 6,5 – Scelta del 4-4-2 confermata con coerenza, squadra compatta che reagisce allo svantaggio e ribalta l’inerzia, gestione dei cambi solo in parte premiata dal risultato.

SPEZIA
Radunovic 6 – Interventi essenziali ma efficaci, respinta corta sulla rete di Sgarbi che complica la situazione, più sicuro nelle prese alte nel finale sotto pressione.

Ruggero 5,5 – Avvio energico con buon anticipo, soffre però la fisicità di Lasagna e commette falli evitabili, ammonizione che condiziona la sua aggressività. dal 75’ Vignali 6 – Gestione attenta dell’uno contro uno e supporto pulito in uscita, si concentra sulla fase difensiva garantendo protezione alla corsia.

Mateju 6 – Prestazione altalenante, interviene con decisione in più chiusure ma perde il duello decisivo sul gol del 2-1, posizionamento comunque ordinato in linea. dall’81’ Beruatto 6,5 – Ingresso di buon livello, cross preciso sul corner del 2-2 e letture corrette nelle chiusure laterali nella fase conclusiva.

Bonfanti 7,5 – Guida la linea arretrata con tempi corretti, firma assist per Artistico e colpo di testa del 2-2, presenza dominante sui palloni aerei in entrambe le aree.

Sernicola 6 – Copertura attenta sulla corsia destra, cerca spesso il cross senza trovare sempre il compagno, contribuisce comunque a tenere alta la squadra.

Comotto 6,5 – Personalità nella gestione del primo passaggio e giocata di qualità che accende un’azione pericolosa, lavoro prezioso in schermatura davanti alla difesa.

Nagy 5,5 – Posizionamento corretto ma ritmo non elevato, fatica a spezzare le linee di pressione del Padova e perde qualche duello nella zona centrale.
dal 60’ Romano 6 – Occupazione ordinata della zona centrale, si propone tra le linee e mantiene ordine nel possesso, senza però trovare la giocata di rottura.

Bellemo 5,5 – Pressione iniziale efficace, con il passare dei minuti cala l’intensità e concede campo ai centrocampisti avversari, cambio quasi obbligato per dare freschezza. dal 60’ Bandinelli 6,5 – Subentra con personalità, calcia con decisione dal limite e costringe Sorrentino all’intervento, porta dinamismo e inserimenti senza palla.

Aurelio 6 – Spinta continua sulla sinistra con cross insidiosi, impegna Sorrentino in avvio ma l’ammonizione lo rende più prudente nei contrasti successivi.

Vlahovic 5,5 – Movimento orizzontale utile per aprire spazi, manca però concretezza negli ultimi sedici metri, imprecisione nelle sponde spalle alla porta.
dal 75’ Valoti 6 – Attacca gli spazi tra i centrali e cerca il dialogo con Artistico, guadagna falli preziosi che alzano il baricentro nei minuti conclusivi.

Artistico 7 – Punta che attacca il dischetto con tempi perfetti, sigla il vantaggio con gesto tecnico pulito e resta sempre una minaccia ogni volta che riceve fronte porta.

Roberto Donadoni 6,5 – Impianto di gioco propositivo con 3-5-2 aggressivo, scelta dei cambi che rianima la squadra dopo lo svantaggio e consente di recuperare il risultato all’Euganeo.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
