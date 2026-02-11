Infortunio alle spalle e rendimento costante in zona gol: il Padova si gode Lasagna

“È più importante una vittoria del gol, mancava da tanto e ci tenevamo perché venivamo da un periodo duro”. Il centravanti del Padova Kevin Lasagna parla così dopo il gol vittoria contro la Carrarese nel turno infrasettimanale sottolineando come anche fisicamente sia tornato al meglio: “Ho fatto fatica a riprendere post infortunio, è da tanto che non facevo 90 minuti ma sono contento della mia resa fisica”.

Nonostante il problema che lo ha condizionato negli ultimi mesi dello scorso anno – facendogli saltare due mesi – il 2026 del classe ‘92 è finora più che soddisfacente: dopo aver segnato appena una rete nel girone d’andata infatti l’attaccante sembra aver svoltato con già tre reti nell’ultimo mese (in sei partite) di cui due che hanno portato i tre punti (contro Modena e Carrarese appunto). Un cambio di passo avvenuto nonostante il calciatore, reduce dall’infortunio muscolare, abbia giocato per 90 minuti solo nella giornata di ieri e sia sceso in campo da titolare in appena due occasioni.

Dopo tanti mesi d’attesa, per quello che è stato uno dei colpi del mercato estivo, finalmente a Padova stanno iniziando ad ammirare la miglior versione di Lasagna.