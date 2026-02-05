Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza

Il tecnico del Bari Moreno Longo dovrà fare a meno per almeno due settimane del difensore centrale Dimitrios Nikolaou a causa di un infortunio subito negli ultimi giorni. Per il greco non ci sono lesioni, ma il fastidio perdura e per questo, come riporta RadioBari, dovrà restare fermo per 15 giorni stando alla prima diagnosi.

Il classe ‘98, che in questa stagione è sceso in campo in 19 occasioni, aveva già saltato la gara contro il Palermo – sua ex squadra – e ora dovrà guardare i compagni anche nelle sfide contro contro Mantova, Spezia e Sudtirol. Tutti scontri salvezza per i biancorossi pugliesi. Il rientro dovrebbe invece arrivare per un’altra sfida salvezza come quella in casa del Padova in programma il 21 febbraio.