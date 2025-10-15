Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou

Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou
Claudia Marrone
Oggi alle 21:05Serie B
Claudia Marrone

Smaltita la sosta, il Bari torna a pensare a campionato, con l'8ª giornata del campionato di Serie B ormai sempre più vicina: il torneo cadetto tornerà in campo già a partire da venerdì, ma il galletti si vedranno sabato, quando alle ore 15:00 affronteranno la Reggiana al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Per l'occasione, buone notizie dall'infermeria per mister Fabio Caserta, con Dimitrios Nikolaou che è regolarmente tornato in gruppo; lavoro differenziato, invece, per capitan Francesco Vicari.

Un report dettagliato del tutto, è stato dato dal club biancorosso con una nota ufficiale:

"Quarta seduta di lavoro per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro la Reggiana guidata da mister Dionigi in programma sul terreno del 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' sabato 18 ottobre a partire dalle ore 15:00.

Questa mattina, dopo un approfondito prologo in sala video, i biancorossi si sono allenati sul terreno dell'Antistadio incentrando il lavoro di giornata su esercitazioni tattiche a tutto campo finalizzate allo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Regolarmente in gruppo Dimitrios Nikolaou, tabella di lavoro differenziato per Francesco Vicari; assenti i nazionali Dorval e Mavraj.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutino, quindi, nel primo pomeriggio, la partenza alla volta dell'Emilia Romagna".

