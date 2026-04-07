Palermo, sospiro di sollievo per Joronen: nessuna lesione. Ma è ancora emergenza in avanti

Sospiro di sollievo in casa Palermo per il portiere Jesse Joronen che nella giornata di ieri è stato costretto a lasciare la porta al collega Alfred Gomis contro l’Avellino al 57° a causa di un problema alla gamba destra. Secondo quanto si legge sul Giornale di Sicilia gli esami a cui si è sottoposto il finlandese hanno escluso lesioni muscolari e dunque il titolare rosanero sarà a disposizione per il big match contro il Frosinone in programma venerdì sera. Anche se fino all’ultimo Gomis resterà in preallarme e pronto a sostituirlo come fatto nel finale della sfida contro gli irpini.

Buone notizie anche per Antonio Palumbo che ha accusato solamente dei crampi nell’ultima gara così come Mattia Bani e Pietro Ceccaroni, usciti anzitempo dalla sfida per affaticamenti che dovrebbero essere smaltiti rapidamente nel corso della settimana.

Diversa invece la situazione dell’attaccante Dennis Johnsen che dovrà restare ai box ancora per qualche tempo a causa dell’elongazione alla gamba che lo ha già costretto a saltare la sfida contro l’Avellino. Per lui è difficile ipotizzare un recupero per la gara dello Stirpe dove il Palermo potrebbe essere ancora in emergenza offensiva visto che anche Giacomo Corona, out con gli irpini, è alle prese con un sovraccarico muscolare. È dunque probabile che contro il Frosinone Inzaghi debba chiedere gli straordinari al solito Joel Pohjanpalo e Jeremy Le Douaron.