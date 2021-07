Parma, Krause: "Stiamo costruendo una squadra forte. B dura e non ci sono ricette per vincerla"

Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport al presidente del Parma Kyle Krause per i suoi primi dieci mesi alla guida del club ducale con la ripartenza dopo la retrocessione in Serie B e l’arrivo di una bandiera come Gigi Buffon: “Questo è stato un periodo incredibile, emozionante e impegnativo. La città i tifosi non avrebbero potuto essere più gentili e accoglienti con me e la mia famiglia. È stato difficile digerire la retrocessione, ma noi abbiamo un progetto a lunghissimo termine e ci saranno altre battute d’arresto lungo la strada, ma la direzione e l’ambizione non svaniscono. Stiamo costruendo una squadra forte. L’obiettivo è crescere, costruire le basi per una società che, sia a livello organizzativo che sul campo, possa diventare un punto di riferimento a lungo termine e arrivare a stabilizzarsi ai vertici del calcio italiano. - continua Krause parlando di Maresca e della squadra – Cercavamo un mister con determinate qualità, sia dal punto di vista tecnico, sia per il suo stile di gioco, sia per la sua grande volontà di emergere. È di larghe vedute e questo ci permette di seguire le nostre strategie. Promozione? La Serie B è molto difficile. Se esistesse modo sicuro per vincere il campionato, tutti lo userebbero e poi non funzionerebbe. La squadra ha esperienza e talento, per me è importante che i giocatori abbiano voglia di emergere e di indossare questa maglia”.