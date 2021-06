Parma, si cerca di stringere per Semper del Chievo. Ducali in vantaggio sulle rivali

vedi letture

Il Parma sarebbe in vantaggio su Genoa e Udinese per il portiere del ChievoVerona Adrian Semper. Secondo quanto riferito da larena.it il club ducale avrebbe infatti scelto il croato per sostituire il partente Sepe e starebbe stringendo i tempi per anticipare la concorrenza e assicurarsi un giovane di prospettiva, ma con già una solida esperienza in Serie B alle spalle.