Pellissier sul Chievo: "Se sparisse mi metterei in prima persona per farlo rivivere"

Lunga intervista sulle colonne de L’Arena alla bandiera, ed ex dirigente, del ChievoVerona Sergio Pellissier che ha parlato non solo del suo rapporto con la piazza veneta e dei problemi di iscrizione in Serie B: “Il Chievo resta la mia famiglia, un amore che non si può dimenticare. Iscrizione? Mi dispiace per la società e spero possa tornare ad alti livelli. Al momento si conosce poco di quello che potrà essere. Se il Chievo sparisse dal grande calcio, non potrei farne senza. Mi ci metterei in prima persona per farlo rivivere. In quanto al presente, con la società ho accordi garantiti. Mi spiacerebbe venisse a crearsi una situazione per la quale non potessero essere rispettati. - continua Pellissier - L’ultima immagine del mio Chievo è stata l’addio sotto la pioggia del Bentegodi. Con le persone che mi volevano bene. Tutto è successo prima che arrivasse il Covid. Chiudere senza poter dire addio alla mia gente sarebbe stato davvero una cosa molto triste”.