Pescara, c'è l'accordo con la Cremonese per Ceravolo. Ora si cerca quello col giocatore

Il Pescara ha trovato l’accordo con la Cremonese per il trasferimento di Fabio Ceravolo in biancoazzurro. Secondo quanto riferito dal TG3 Abruzzo per la fumata bianca manca ancora l’accordo con il giocatore che chiede garanzie tecniche ed economiche prima di accettare di sposare il progetto pescarese. In queste ore le parti sono al lavoro per trovare la quadra con l’annuncio che potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.