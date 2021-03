Pescara, Ceter sulla salvezza: “Momento difficile, ma siamo uniti e lotteremo fino alla fine"

Il centravanti del Pescara Damr Ceter ha parlato ai media colombiani del momento negativo che sta vivendo la squadra e non solo: “Siamo in un momento di grande difficoltà, ma c’è grande unità nel gruppo e siamo tutti positivi riguardo il futuro. il gruppo è umile e si allena ogni giorno in modo positivo. Io sto imparando tanto dai miei compagni più esperti, che si allenano con serenità e con la voglia dei ragazzini. Ed è bello per un giovane lavorare in una squadra così. Lotteremo fino alla fine". - conclude Ceter – Nazionale? Giocare con l’Under 20 è stata una bella esperienza e mi piacerebbe ripeterla con la maglia della nazionale maggiore”.