Pescara, il saluto di Machin: "Auguro a Sebastiani di riportare la squadra in Serie B"

"Non so darmi una spiegazione. Quando le cose partono male non è facile invertire la rotta. Le sconfitte alimentano la negatività e quando ti trovi in basso è complicato risalire. A Sebastiani auguro di riportare il Pescara almeno in B". Così il centrocampista José Machin attraverso i canali social del club abruzzese ha salutato la piazza dove era tornato lo scorso gennaio per dare una mano in chiave salvezza. Il calciatore classe '96 tornerà ora al Monza che poi deciderà cosa fare del suo futuro anche a seconda della categoria in cui giocherà nella prossima stagione.