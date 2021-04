Pescara-Pisa, le formazioni ufficiali: tridente per Grassadonia. De Vitis in difesa nei toscani

Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia si affida a Odgaard come punta centrale con Galano e Capone a supporto in un 4-3-2-1 che può diventare 4-3-3. A centrocampo Maistro confermato mezzala, mentre in difesa sarà Scognamiglio ad affiancare Sorensen al centro. Il Pisa risponde con Marconi e Palombi di punta e Marsura a supporto. In difesa De Vitis affianca Benedetti lasciando il proprio posto in mezzo al campo a Quaini. Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Sorensen, Masciangelo; Dessena, Busellato, Maistro; Galano, Capone; Odgaard. Allenatore Grassadonia

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, Bendetti, De Vitis, Beghetto; Quaini, Mazzitelli, Gucher; Marsura; Palombi, Marconi. Allenatore D’Angelo