Pescara, sirene statunitensi per Elizalde. Il New York FC vicino all'acquisto

vedi letture

L'avventura italiana di Edgard Elizalde potrebbe essere giunta al termine. Il difensore centrale classe 2000 del Pescara, dove ha collezionato appena una presenza in Coppa Italia, è infatti finito nel mirino di un'importante squadra della MLS, il massimo campionato nordamericano. Si tratta, come rivela Il Messaggero, del New York FC che sarebbe vicino all'acquisto dell'uruguayano. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento di Elizalde dall'altra parte dell'oceano.