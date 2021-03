Pescara-Spal 0-1, le pagelle: Valoti glaciale dal dischetto, Drudi ingenuo

Queste le valutazioni di Pescara-Spal, gara terminata 0-1.

PESCARA-SPAL 0-1

Marcatori: 9’ rig. Valoti (S)

PESCARA

Fiorillo 6 – Sfiora il miracolo sul rigore di Valoti, azzeccando il lato ma non arrivando per poco sul pallone calciato dal centrocampista. Nella ripresa tiene a galla i suoi in un paio di circostanze.

Guth 6,5 – Il più concentrato del trio difensivo pescarese, con interventi precisi e puliti. Nel finale sfiora anche il gol del pari.

Drudi 4,5 – Commette un’ingenuità pazzesca verso la fine del primo tempo, lasciando i suoi in dieci a causa di un acceso diverbio con Mora.

Scognamiglio 6 – Sul rigore di Valoti è più furbo Mora che ingenuo il difensore del Pescara. Per il resto, buona gara nel confronto con gli attaccanti spallini.

Bellanova 6,5 – Salva sulla linea di porta un pallone colpito di testa da Missiroli, dando un buon contributo in copertura e facendosi vedere anche in avanti.

Dessena 6 – Buon lavoro in fase d’interdizione mentre, sul piano delle iniziative offensive, non si fa vedere molto in area avversaria. (Dal 56’ Rigoni 6 – Porta freschezza alla mediana pescarese, sfiorando anche il gol nel recupero)

Busellato 6 – Funge da schermo davanti alla difesa, recuperando di versi palloni senza però avere la necessaria precisione nei passaggi alle punte. (Dal 71’ Memushaj 6 – Nel finale cerca di mettere qualche pallone invitante in area)

Machin 5,5 – Dà qualità alla manovra della squadra di Grassadonia, partendo da interno di centrocampo per poi agire spesso sulla trequarti. Decisamente più impreciso nella prima parte della ripresa. (Dal 71’ Maistro 5,5 – Il Pescara non aumenta la pericolosità offensiva della mediana con il suo ingresso in campo)

Masciangelo 6 – Molto attivo sulla corsia di sinistra, con diversi cross invitanti per le punte. Decisamente più guardingo nel secondo tempo.

Odgaard 5,5 – Prestazione difficile per l’attaccante, che svaria molto su tutto il fronte offensivo ma si vede poco sul piano delle conclusioni. (Dal 71’ Galano 5,5 – Pochi spunti da parte di uno degli elementi di spicco nella rosa pescarese)

Giannetti 5 – Viene servito poco dai compagni, non avendo quasi nessuna occasione per provare a pungere in avanti. (Dal 56’ Ceter 5,5 – Non entra esattamente con il piglio giusto, sbagliando troppi tocchi negli ultimi metri)

SPAL

Thiam 6 – Nella prima frazione di gioco non viene quasi mai impegnato, mentre nella ripresa si fa trovare pronto in un paio di occasioni.

Okoli 6 – Pur avendo ricevuto un giallo ad inizio gara, non risparmia interventi anche rischiosi per proteggere l’area. (Dal 46’ Tomovic 6 – Tiene a bada gli attaccanti del Pescara senza troppi patemi)

Vicari 6,5 – Prova autoritaria al centro della difesa, spazzando via il pallone senza badare troppo all’estetica quando la situazione lo richiede.

Ranieri 6,5 – Molto attento in fase difensiva, con diversi duelli vinti con gli attaccanti avversari.

Sernicola 6 – Soffre molto l’intraprendenza di Masciangelo, faticando anche a proporsi sulla destra. Cresce vistosamente nella seconda frazione di gioco.

Mora 6,5 – Si fa notare per la sostanza che dà alla mediana e per qualche incursione in area, come in occasione del rigore. Non cala d’intensità fino al fischio finale.

Missiroli 6 – Cerca di dare geometrie alla squadra e si propone anche in avanti, sfiorando lo 0-2 sugli sviluppi di un corner. Meno brillante dopo l’intervallo. (Dal 79’ Segre s.v.)

Valoti 7 – In una gara decisamente equilibrata, è di vitale importanza la freddezza con cui si presenta dal dischetto e firma il gol della vittoria. (Dal 46’ Esposito 6 – Il suo apporto è utile soprattutto nel momento in cui la Spal prova ad orchestrare con qualità manovre offensive)

Sala 5,5 – Un paio di iniziative sulla sinistra e poco altro da parte dell’esterno ex Sassuolo, che non migliora nella seconda frazione di gioco. (Dall’83’ Dickmann s.v.)

Asencio 6 – Grande lavoro in fase di ripiegamento da parte di uno degli ex di giornata, che invece si vede raramente negli ultimi metri.

Di Francesco 6 – Cresce sul piano della pericolosità con il passare dei minuti, con un paio di tentativi prima dell’intervallo. (Dal 58’ Paloschi 6 – Sfiora il raddoppio in una circostanza, ma Fiorillo gli nega la gioia del gol)