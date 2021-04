Pisa, D'Angelo: "Frosinone più forte di quanto dica la classifica. Servirà intelligenza"

vedi letture

Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, ha presentato in conferenza stampa la trasferta in casa del Frosinone: “Sarà sicuramente una gara dura perché affronteremo una squadra forte che lo scorso anno è arrivata in finale playoff e oggi ha praticamente gli stessi effettivi. Servirà una gara intelligente e intensa. La loro classifica non è buona rispetto al valore del collettivo, ma sappiamo le loro qualità in ogni reparto. Dovremo cercare di giocare bene sotto tanti punti di vista perché solo così si può ottenere il risultato. Varnier e Birindelli? Il primo non è ancora pronto mentre Birindelli ci sarà. La squadra nel complesso sta bene. Dobbiamo cercare in punti per la salvezza. La gara dello scorso anno che vide sfumare i playoff? Le gare passare vanno messe da parte. Dobbiamo pensare solo a quella di domani. Novità tattiche all’orizzonte? Giochiamo 4-3-1-2 o 3-5-2 e anche domani andremo su questi spartiti. Gli interpreti possono cambiare ma i movimenti e le idee sono le stesse”.