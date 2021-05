Pisa, D'Angelo: "Sconfitta immeritata, cercheremo di mettere in difficoltà il Venezia"

Il Pisa cade a Frosinone dopo due risultati utili dicendo forse addio in modo definitivo ai playoff. Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo analizza in sala stampa la sconfitta per 3-1 contro la formazione laziale: “A mio avviso non meritavamo di perdere, il primo tempo è stato equilibrato dopo abbiamo fatto noi la partita creando diverse palle gol per passare in vantaggio. Eravamo in controllo, poi il gol del 2-1 ci ha messo in difficoltà specialmente dal punto di vista mentale e il rigore ha chiuso la gara".

Cosa manca in questo momento?

“Non è semplice dirlo, è vero che sia col Pordenone che oggi abbiamo fatto la partita ma il risultato dice che non è andata bene. Per cui dobbiamo solo pensare al Venezia”.

Sorpreso dai risultati di oggi?

“Era preventivabile che oggi ci fossero risultati del genere. Del resto questo è un campionato molto complicato”.

Che partita sarà quella col Venezia?

“Sta facendo un grande campionato ma noi abbiamo bisogno di punti e cercheremo di metterli in difficoltà, non sarà una partita semplice ma possiamo dire la nostra”.