Pisa-Reggina 0-0, le pagelle: totem Benedetti, Folorunsho box to box. Bellomo in giornata no

PISA-REGGINA 0-0

PISA

Gori 6 – Pomeriggio di ordinaria amministrazione, si fa sentire con le sue urla e copre bene il palo sulle conclusioni di Okwonkwo.

Belli 6 – Ingaggia un bel duello in velocità con Micovschi dal quale non esce sconfitto. A referto mette anche un cross interessante per Palombi. (63’ Birindelli 5,5 – Approccio un po’ morbido, si prende qualche rischio di troppo).

Benedetti 7 – Totem insuperabile, sia nel gioco aereo che nello stretto. Bravo a temporeggiare tenendo sempre la distanza giusta tra sé e Okwonkwo.

Caracciolo 6,5 - Per una volta lascia al compagno il ruolo di guida della difesa, affiancandolo nel migliore dei modi con letture intelligenti.

Lisi 5,5 – Col suo classico movimento a rientrare sul destro prende sempre il tempo all’avversario ma poi si perde. In ritardo nella diagonale su Bellomo.

Marin 6,5 – Non sfrutta una buona occasione di testa in avvio. Poi si dedica al solito lavoro prezioso in fase di interdizione, provvidenziale una sua chiusura in tackle su Folorunsho. (63’ Siega 6 – Entra con un buon piglio, andando anche al tiro in porta).

Quaini 6 – Rilanciato in cabina di regia, cerca di allargare il gioco con risultati alterni. Soffre la pressione alta della Reggina che non gli lascia respiro.

Mazzitelli 5,5 – Rientra dalla squalifica e si piazza sul centro sinistra, senza brillare. Chiude davanti alla difesa. (73’ Mastinu sv)

Gucher 6,5 – Pronti, via, mette Marin davanti al portiere. É il nerazzurro a concludere con maggior convinzione verso la porta di Nicolas. (77’ De Vitis sv)

Palombi 6 – Subito pericoloso con un doppio tentativo di testa. Si muove molto, aiutando la squadra a restare alta nel finale. (77’ Marsura sv)

Marconi 5,5 – Riceve pochi palloni giocabili, venendo anticipato sistematicamente da Loiacono e Stavropoluos.

REGGINA

Nicolas 6 – Di fatto inoperoso, se non per qualche uscita. Combatte la noia esibendosi in un dribbling nella propria area all’89’.

Lakicevic 6,5 – Qualche buon cross e un contributo puntuale anche in copertura. Attento nelle diagonali, provvidenziale quella su Marconi.

Loiacono 7– Cancella dal campo Marconi sfidandolo sul suo terreno di battaglia. Sicuro nelle uscite, sale per partecipare alla costruzione dal basso.

Stavraopoulos 6,5 – Fa valere tutta la propria fisicità sugli attaccanti nerazzurri, senza aver paura di rischiare l’anticipo.

Di Chiara 6 – Gioca molto alto sostenendo la manovra offensiva, sbaglia qualcosa ma è un punto di riferimento costante.

Crimi 6,5 – Si spende in una pressione forsennata, aggredendo i portatori di palla avversari. (59’ Crisetig 6 – Porta geometrie e un giro palla più ragionato alla squadra di Baroni)

Bianchi 6 – Prestazione diligente, con pochi acuti. Ci prova dalla lunga distanza, senza fortuna. (75’ Situm sv)

Bellomo 5 – In giornata no, si divora il vantaggio ciabattando da ottima posizione. Impreciso anche nell’ultimo passaggio. (88’ Denis sv)

Folorunsho 7 – Quello che in Inghilterra chiamano il centrocampista box to box. Viene da chiedersi se abbia un gemello visto che è praticamente ovunque.

Micovschi 5 – Tende a trascinarsi il pallone sul fondo facendo infuriare Baroni che gli chiede maggior coraggio nel tentare l’uno contro uno. (59’ Rivas 6 – Vivace, tiene in apprensione la difesa del Pisa con la sua velocità).

Okwonkwo 6,5 – Attacca molto bene la profondità, andando due volte vicino al gol. Serve una gran palla cestinata da Bellomo. (75’ Montalto sv)