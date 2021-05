Pisa tra squalifiche e indisponibilità: decimato a Brescia. I convocati di mister D'Angelo

vedi letture

Penultima giornata del campionato di Serie B, con il Pisa che farà visita al Brescia.

Un Pisa notevolmente decimato quello che si presenterà al "Rigamonti" poiché, ai tre squalificati, con Gucher e Mazzitelli che lasciano vuoto pesante a centrocampo mentre Marconi lo lascia in avanti, si aggiunge una lunga lista di indisponibili. Che falcidia e non poco proprio l'attacco, visto che sono out anche Vido, Palombi e il lungodegente Masucci.

E, come si evince dall'elenco convocati, sono fuori dai giochi anche i difensori Beghetto, Caracciolo e Varnier e i centrocampisti Soddimo e Siega.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Gori, Loria, Perilli

DIFENSORI: Bechini, Belli, Benedetti, Birindelli, Lisi, Masetti, Meroni, Pisano

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Del Rosso, Fischer, Marin, Mastinu, Quaini

ATTACCANTI: Marsura, Sibilli, Susso.