Pordenone, Domizzi dopo il successo contro il Frosinone: "Vittoria fondamentale, la squadra c’è"

Il tecnico del Pordenone, Maurizio Domizzi, dopo la bella vittoria casalinga ottenuta contro il Frosinone, ha parlato così in conferenza stampa: “È una vittoria fondamentale, per i tre punti che ci permettono di tenere un certo margine da quelle dietro, ma soprattutto perché avevamo bisogno di continuare ad essere convinti. Quindi non solo per la classifica. Sono contento, i ragazzi ora devono recuperare le energie e poi da lunedì penseremo al resto. Fisicamente c’eravamo nonostante le difficoltà, ma possiamo ancora crescere. Non subire reti è sempre importante, dà fiducia. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto sei gol e subito soltanto due. Sono segnali importanti. La squadra c’è.”. E poi sulla gara in programma martedì contro la Reggiana: “Sarà una partita importantissima, avremo delle difficoltà date le assenza di Musiolik e Calò, entrambi squalificati. Vediamo, ma ripeto, i ragazzi devono recuperare energie.”.