Pordenone, Lovisa: "A Venezia match point importante: potremmo salvarci già venerdì"

In extremis, abbondantemente nei tempi di recupero, la Salernitana ha battuto il Pordenone, caduto su rigore. Di questo, nel post gara, ne ha parlato il presidente neroverde Mauro Lovisa: "Se c'era una squadra che doveva vincere, e non lo dico perché parlo dei miei ma perché le occasioni create sono sotto gli occhi di tutti, eravamo noi, ma dobbiamo fare mea culpa perché abbiamo pagato due errori singoli di Barison. Dovevamo esser più cattivi, sull'1-1 abbiamo avuto la possibilità di chiudere la gara in più di una circostanza, ma non è stata una loro giocata un ma un errore nostro, madornale, a condannarci: io non ho visto i 20 punti di differenza in campo, ma è l'ennesimo episodio che capita, quindi in qualcosa manchiamo, perché altrimenti queste gare non le perdi. Però oggi i ragazzi mi sono piaciuti pe atteggiamento e per quanto abbiamo creato, soprattutto contro una grande squadra, ma l'errore singolo ha pesato: a ogni modo, giocando così, possiamo fare un risultato importante a Venezia. Loro sono forti, sì, ma la nostra classifica non è veritiera per quello che esprimiamo in campo: sono convinto, lo ripeto, che se a Venezia giochiamo così possiamo già salvarci sabato. Sarà un match point importante".