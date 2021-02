Reggiana, Alvini: "Ci sono assenze, ma faremo di tutto per rendere difficile la vita al Cittadella"

Vigilia di gara in casa Reggiana, con la squadra impegnata domani sul campo del Cittadella, in occasione della 25^ giornata del campionato di B. Del confronto, nella consueta conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico granata Massimiliano Alvini: "L'infermeria non è vuota, per non domani non sono convocati Zampano per un'infiammazione al pube, Cerofolini, Ajeti e Kargbo, che ancora non è guarito: i suoi tempi si allungano per una decina di giorni, non sarà a disposizione neppure per Salernitana e Venezia, il muscolo lacerato ancora non si è ripreso. Torna però Costa, è tra i 22 convocati: sono contento torni dentro, ha avuto qualche problemino in più ma è un uomo importante con maturità ed esperienza. Solo ieri si è aggregato, non partirà dall'inizio ma può essere di aiuto già domani, mentre settimana prossima a disposizione completa".

Sulla partita: "Vogliamo provare a portare a casa un risultato positivi, vogliamo scendere in campo con i punti di forza di questa squadra, ci sono tanti ragazzi a disposizione e io devo essere bravo a esaltare le loro qualità: dovremmo rendere difficile la vita al Cittadella, squadra molto forte. Ma c'è una tendenza da invertire, quella che riguarda i numeri realizzativi, ecco perché abbiamo lavorato molto sui nostri giocatori del reparto avanzato, per quanto poi serva comunque equilibrio, quello che si è visto nelle ultime 4/5 partite". Si passa poi ai singoli: "Venturi è stato sfortunato, si è fatto male come lo scorso anno, e abbiamo quindi deciso di far giocare Cerofolini, che ha fatto bene e ha continuato. Ora è fuori, ma abbiamo Jack, c'è una linea molto chiara voluta dal mio preparatore dei portieri di cui mi fido molto: a ogni modo Venturi a Reggio Emilia l'ho voluto io".

ConcludeGli addetti ai lavoro considerano il campionato della Reggiana stupefacente finora, e anche io, con le difficoltà avute, lo considero un cammino di lucidità. Siamo padroni del nostro destino, e faremo di tutto per raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati: ce la metteremo tutta".