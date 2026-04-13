Reggiana, Fico dopo la contestazione: "In 8 anni ho messo soldi e anima, non c'è riconoscenza"

"La mia storia nella famiglia A.C. Reggiana 1919 inizia nel 2014 come main sponsor del settore giovanile, dove rimango per 3 stagioni Nel 2017/2018 decido di raddoppiare il mio impegno, sostenendo anche la prima squadra, inserendo il nome della mia azienda nel retro delle maglie". Inizia così il post social del vice presidente della Reggiana Giuseppe Fico finito al centro della contestazione - assieme al presidente Salerno, al ds Fracchiolla e al dg Cattani - dei tifosi emiliani dopo una stagione fortemente negativa che vede la squadra in lotta per salvarsi. Una contestazione riesplosa ieri con uno striscione eloquente dei tifosi che invitavano la dirigenza a lasciare la città.

Questo il resto del commento social del numero due emiliano:

"A giugno 2018 dopo il fallimento dell'era Piazza ahimè, vengo coinvolto dall'allora direttore marketing Daniele Rocchi, nel tentativo di ridare a Reggio e ai reggiani una squadra per cui tifare. Passo i 3 mesi successivi con un gruppo di amici sponsor (Luca Quintavalli, Mauro Carretti, Gianni Perin e Cristiano Giaroni), trascurando la mia azienda, la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene, per far si che il calcio Reggiano non scomparisse. Rinuncio anche alle ferie. E da li si riparte.

In 8 anni da socio ci ho messo oltre a tanti soldi, anche l'anima, però posso dire che ne è valsa la pena: abbiamo ridato ai reggiani la gioia di un campionato di prestigio come quello di serie B. Però si sa, la gratitudine non è di questo mondo e stasera (Ieri NdR) si è visto. Detto ciò, lo rifarei altre 1000 volte. Vorrei ringraziare di cuore le tantissime persone, tifosi e non, per i messaggi di solidarietà ricevuti. Solo e sempre forza Reggiana. SEMPRE".