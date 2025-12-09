Reggiana, Fico: "Importante toglierci di dosso i 17 punti. Anche se non sono scaramantico"

“Era importante toglierci di dosso questi 17 punti che avevamo perché iniziavano a darci un po' fastidio”. Il vice presidente della Reggiana Giuseppe Fico parla così dopo il successo nel derby contro il Mantova di ieri ai microfoni di Teletricolore: “Non sono una persona scaramantica, ma comunque ho detto al mister di cercare di fare almeno un punto per muovere la classifica”.

“Sono contento perché siamo arrivati a quota 20 punti e possiamo dire che questa è una vittoria fondamentale per la squadra. - prosegue Fico come riporta Tuttoreggiana.com - Fare delle buone prestazioni e ottenere al massimo un solo punto cominciava a darci fastidio”.

Il numero due granata si sofferma poi sul finale della gara elogiando anche gli interventi del giovane portiere Edoardo Motta: “Negli ultimi dieci minuti il Mantova sotto di un gol ha insistito nel buttare la palla in area, anche se devo dire che non abbiamo rischiato più di tanto. Ho visto un paio di interventi miracolosi di Motta, ma abbiamo comunque avuto l’occasione di chiudere la gara un paio di volte e non ci siamo riusciti. L’importante è aver portato a casa questi tre punti”.