Reggiana, Fico: "Extra budget solo per Belardinelli. Magnani? Felici se ha risolto i suoi problemi"

Nella giornata di ieri il vicepresidente della Reggiana Giuseppe Fico ha parlato dell’arrivo di Luca Belardinelli in mezzo al campo spiegando che la società ha deciso di concedere al direttore sportivo un extra budget esclusivamente per quel ruolo permettendo così l’arrivo del giocatore, che può giocare sia da mezzala sia da mediano dall’Empoli: “Belardinelli è arrivato prima delle cessioni, è stato fatto un extra budget esclusivamente per questo ruolo. - sono le parole di Fico riportate da Tuttoreggiana.com - Questa società, negli anni, ha fatto e continuerà a fare sacrifici importanti. Se un giocatore dovesse partire, l’eventuale incasso verrebbe reinvestito per un sostituito, non ci mettiamo i soldi in tasca, ma li rimettiamo continuamente dentro”.

Spazio poi agli altri nomi in uscita da Marras e Magnani fino a Rozzio: “Dispiace perdere Marras, ma ha un contratto oneroso e ha chiesto un rinnovo a condizioni che non rientravano nei nostri parametri. Per Magnani la situazione è più complessa e personale. Se dovesse tornare al Palermo vorrebbe dire che ha risolto i suoi problemi e di questo saremmo felicissimi, ma è prematuro. In caso d’addio arriverà un altro difensore, mentre per quanto riguarda il capitano escludo possa partire”.

Fico infine si sofferma anche su quel Nicolò Buso, passato al Mantova nella giornata di ieri: “Non penso che sia mai stato nell'orbita della Reggiana, ma di questo ne parlerà eventualmente il direttore sportivo”.