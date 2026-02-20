Micai: "La Reggiana è un sogno che si avvera. Mancuso? Il tocco c'è stato ed è fallo"

“Le prime sensazioni sono state subito positive, io vivo qui vicino a mezzora di strada anche se sotto la provincia di Mantova. Ho subito avuto un grande desiderio di stare vicino a casa e di poter dare una mano alla Reggiana. È una società in cui ho sempre desiderato di giocare”. Il portiere Alessandro Micai ha parlato così in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza dove è arrivato a gennaio per sostituire il giovane Edoardo Motta ceduto alla Lazio: “Per me è un piccolo sogno che si è avverato”.

Spazio poi al debutto proprio contro il Mantova: “Sono stati giorni concitati, in tre giorni ho affrontato il Catanzaro, che per me è un derby avendo vissuto a Cosenza, e poi il Mantova, ho provato emozioni contrastanti. - prosegue Micai come riporta Tuttoreggiana.com - Io avevo il desiderio di tornare in Italia dopo aver giocato tanti anni lontano da casa, ma non siamo mai davvero padroni del nostro destino. Quando è arrivata la chiamata della Reggiana però non ho esitato ad accettare”.

Micai poi torna sul gol annullato al Mantova per un contatto fra lui e Mancuso respingendo le accuse di aver fatto una sceneggiata: “Per me non è una domanda difficile, il colpo l’ho sentito e ho anche un bernoccolo. Non c’è nulla su cui fare polemica e rivedendo le immagini a mente fredda è evidente il tocco di Mancuso, poi la carica sul portiere è sempre fallo. - conclude Micai - Di sceneggiate non ne ho viste. Nell’immediato non ho percepito dolore per l’adrenalina, ma tre o quattro secondi dopo mi sono accasciato come in tante situazioni simili”.