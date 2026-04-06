Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato

La nuova gestione targata Bisoli non riesce a invertire la rotta: la Reggiana cade al “Città del Tricolore” contro il Pescara (1-3) e ora la zona retrocessione è sempre più vicina.

Al triplice fischio, il clima si è fatto rovente sugli spalti, con una dura contestazione da parte degli ultras granata. Secondo quanto riportato da reggionline.com, squadra e allenatore si sono recati sotto il settore dei tifosi per un confronto con una piazza amareggiata e delusa, esasperata non solo dall’ennesima sconfitta, ma anche dalla poca reattività mostrata dai granata in una gara che valeva moltissimo. In mezzo alla contestazione, Fracchiolla è il bersaglio principale della protesta, il più contestato da parte di un pubblico che vede avvicinarsi sempre di più lo spettro della Serie C.