Reggina, asse calda col Sassuolo: non solo per la porta. Piacciono Ricci e Brignola

Asse calda quella tra Reggina e Sassuolo, con la formazione calabrese che, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe attingere in modo massiccio alla truppa neroverde.

Si comincia dalla questione portiere. In Calabria arriveranno due profili, uno esperto (Mauro Vigorito del Lecce o Alessandro Micai della Salernitana) e uno giovane: i nomi in auge sono quelli dei talenti del Sassuolo Stefano Turati e Alessandro Russo, con il primo favorito insieme a Vigorito. Ma anche due attaccanti potrebbero percorrere la strada dall'Emilia allo stretto: si tratta di Federico Ricci ed Enrico Brignola, lo scorso anno, rispettivamente, a Monza e Frosinone.