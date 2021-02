Reggina, Baroni fa la conta prima dell'Entella: "Delprato e Rivas ok. Out Situm e Micovschi"

Conferenza stampa in casa Reggina per Marco Baroni, tecnico del club calabrese, in vista del match di domani contro la Virtus Entella valido per la 22^ giornata del campionato di Serie B: "La soddisfazione del risultato è importante, ma lo è ancora di più la prestazione, lo spirito e la voglia che mettiamo in campo. Novità per disponibili e indisponibili? "Delprato e Rivas sono a nostra disposizione. Situm e Micovschi no. Nella terza gara di fila magari vedremo di fare qualche cambio, ma con i cinque cambi si può operare qualche sostituzione a gara in corso per dosare le forze".

Fra i convocati oltre Situm e Micovschi mancano anche lo squalificato Menez e Faty. Prima chiamata invece per il centrocampista Michael Kingsley, che indosserà la maglia numero 2. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Kingsley, Rivas

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji, Petrelli