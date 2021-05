Reggina, Baroni punta ai play off: "Quando si lotta per un obiettivo la testa va da sola"

vedi letture

Il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l'Ascoli e della caccia a un posto nei play off: “Non mi preoccupano le energie nervose perché quando sei in corsa per un obiettivo non programmato la testa deve andare a prescindere. Abbiamo recuperato fisicamente perché con tante gare ravvicinate dobbiamo prestare attenzione a questi particolari. La squadra c'è, siamo pronti per la giornata di domani. Dobbiamo avere rispetto di tutti, ma con la consapevolezza di dover dare tutto. Ci vuole la voglia e la determinazione, serve solo la testa leggera, lo spirito combattivo e la voglia di migliorare sempre, è anche questo è il bello della competizione sportiva. L'Ascoli giocherà come ha fatto ultimamente e servirà una gara attenta, di ritmo e voglia per metterli in difficoltà. Loro hanno buone individualità specialmente davanti anche dal punto di vista balistico. - continua il tecnico calabrese come riporta Tuttoreggina.com - Folorunsho è entrato bene a Cremona, doveva solo ricentrarsi sul suo percorso. In quel ruolo ha avuto un impatto forte, deve solo migliorare nella lettura e nella gestione della gara, domani è tra i candidati per scendere in campo. Nella nostra rosa hanno giocato in molti, ho creato il presupposto affinché ognuno possa essere la forza della squadra. I cambi sono fondamentali, quando calano i ritmi chi entra bene è determinante. Il primo obiettivo dell'allenatore deve essere quello di mettere i calciatori nelle condizioni di fare bene. Devi partire dal calciatore stesso, dalla sua disponibilità. Rivas è cresciuto, sta bene, lui ha una gamba importante, attacca la porta con convinzione: cerco di semplificare la strada dei calciatori".