Reggina, Baroni: "Sprecato troppo, peccato per l'episodio del rigore"

La Reggina ha pareggiato 1-1 contro il Frosinone. A fine gara analizza così il match l'allenatore degli amaranto, Marco Baroni. Ecco quanto segnalato da TuttoReggina.com: "Bene nel primo tempo, dovevamo fare due gol. Nella ripresa siamo partiti bene, Di Chiara poteva fare lo 0-2. Poi sono venute meno le energie e quando arretriamo ci snaturiamo, non è una squadra che può difendere nella sua area di rigore. La squadra ha saputo soffrire, peccato per l'episodio del rigore. Per volume di gioco e per interpretazione, dovevamo fare un gol di più. Delprato non stava bene, ho dovuto mettere Lakicevic che era a casa, Micovschi ha fatto una buona prova ma era alla prima partita. Menez ha dato il suo contributo, ma lui deve continuare a calarsi nel modo di giocare che voglio io. Non abbiamo avuto risorse per non andare in sofferenza".