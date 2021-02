Reggina-Entella 1-0, le pagelle: Di Chiara perfetto, male Mancosu

Reggina-Entella 1-0

Marcatore: 12'pt Montalto

Reggina

Nicolas 6 - Brividi nel finale, quando per due volte sbaglia l’uscita e perde il pallone dalle mani. Per la terza sfida di fila, però, lascia il campo senza subire gol.

Cionek 6,5 - Presidia bene la zona di competenza e non sbaglia praticamente nulla, decisivo un anticipo in scivolata su Schenetti.

Di Chiara 7 - Partita quasi perfetta del terzino amaranto, protagonista in positivo con una serie di splendidi recuperi. (Dal 48’st Loiacono sv).

Stavropoulos 7 - Sta crescendo sempre di più il centrale difensivo, un autentico punto di forza della rosa della Reggina. Stravinto il duello con Mancosu.

Lakicevic 6,5 - Corre tantissimo, sforna cross a ripetizione e fa tutto quello che vuole sulla destra.

Bianchi 6 - Non si vede moltissimo, ma svolge con diligenza il suo compito in fase di non possesso. (Dal 25’st Crimi 5,5 - Prende subito un giallo che lo condiziona, e non poco, fino al termine della gara).

Crisetig 6 - Più quantità che qualità, Baroni gli chiede di giocare più basso del solito e la risposta è tutto sommato positiva.

Edera 6 - Si vede che ha qualità, si tratta di un acquisto si spessore operato dal ds Taibi. Mezzo voto in meno perché fallisce una ghiotta occasione per chiudere prima la partita. (Dal 25’st Liotti 6 - Cerca il gol dell’anno con una pregevole rovesciata: palla alta ma tanti applausi. Ottimo approccio alla partita).

Rivas 5,5 - In avvio di ripresa si invola verso la porta e costringe Russo ad una uscita pericolosissima. Ha rapidità e qualità, ma alterna buone giocate a palloni persi banalmente. (Dal 20’st’Okwonkwo 5,5 - Un cross in curva, un’ammonizione, un altro fallo quasi da cartellino giallo e un tiro non perfetto disinnescato da Russo. Non certo una mezz’ora da ricordare).

Folorunsho 6,5 - Svaria per tutto il fronte offensivo e riesce sempre a creare la superiorità numerica. Ci prova anche dalla distanza, ma la mira non è delle migliori.

Montalto 6,5 - Non è ancora al top della condizione, ma pone fine alla maledizione dei rigori calciati sotto la Sud e consegna altri tre punti di vitale importanza. (Dal 20’st Denis 5,5 - Encomiabile il suo lavoro in fase di ripiegamento, in zona Cesarini recupera due palloni nella propria area e strappa applausi ai compagni e allo staff tecnico. Ma in avanti non si vede mai e si fa anche ammonire per un intervento evitabile su Coppolaro).

Entella

Russo 6,5 - Tiene a galla la sua squadra con almeno due interventi importanti, anche in uscita mostra coraggio e tempi giusti. Da rivedere nei rinvii.

Cleur 5,5 - Soffre tantissimo la rapidità degli esterni avversari, spinge meno di quanto Vivarini vorrebbe.

Pellizzer 6 - Tutto sommato se la cava bene su Montalto, molto attento nel gioco aereo.

Chiosa 6 - Una botta alla spalla alla fine del primo tempo, ma rientra stoicamente in campo nella ripresa per dare un segnale ai compagni. Alza bandiera bianca dopo un’ora a buoni livelli e senza sbavature. (Dal 15’st Coppolaro 6 - Fa a sportellate con Denis, se la cava bene).

Pavic 6,5 - Una delle poche note liete della serata ligure. Personalità, buona gamba e un paio di chiusure con perfetta scelta di tempo.

Brescianini 5,5 - Tecnicamente è un calciatore interessante, deve essere un po’ più continuo nell’arco dei 90 minuti. E’ lui a sfiorare il pareggio con una bella conclusione a giro che fa la barba al palo.

Nizzetto 5 - Ci si aspetterebbe qualche giocata di qualità per mettere in moto gli attaccanti, ma non incide e viene sostituito. (Dal 25’st Paolucci 5,5 - Predica nel deserto, sembra quasi non intendersi con i compagni di reparto e spreca qualche situazione interessante sul centro-sinistra).

Mazzocco 5 - Un colpo di testa tra le braccia di Nicolas, poi viene annullato da Bianchi e non riesce a trovare la posizione giusta. (Dal 25’st Schenetti 5,5 - Un po’ di vivacità in più e un paio di cross dal fondo, ma da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più).

Cardoselli 5 - Suo il fallo, ingenuo, che spinge Massa a indicare il dischetto. Una macchia indelebile che complica i piani dell’Entella. (Dal 33’st Rodriguez sv).

Brunori 5 - Tanto fumo e poco arrosto, Di Chiara è cliente scomodissimo e gli toglie tutti i palloni. Prova a proporsi e ha mezzi tecnici interessanti, ma non calcia mai nello specchio della porta.

Mancosu 4,5 - Soltanto sei partite da titolare in tutto il campionato, basterebbe questo per capire quanto sia in calo rispetto agli standard abituali. Sovrastato dai difensori della Reggina. (Dal 20’st Capello 5,5 - Neanche trenta secondi e va vicino al pari con un tiro in bello stile che fa la barba alla traversa. Poi null’altro, ma non gli arrivano palloni giocabili).