Reggina, Micai e Regini verso la convocazione per il ritiro. Si attendono gli annunci ufficiali

vedi letture

Ci saranno probabilmente quattro quattro calciatori della Primavera - il portiere Lofaro, il difensore Rechichi, il centrocampista Bezzon e l'attaccante Provazza - fra i convocati della Reggina per il ritiro pre campionato. Assieme a loro anche il portiere Alessandro Micai e il difensore Vasco Regini, in attesa di essere ufficializzati. Questa la lista resa nota da Tuttoreggina.it:

PORTIERI - Micai, Turati, Lofaro

DIFENSORI - Loiacono, Liotti, Stavropoulos, Lakicevic, Cionek, Di Chiara, Regini, Rechichi

CENTROCAMPISTI - Crisetig, Crimi, Situm, Bianchi, Rivas*, Gavioli, Laribi, Ricci

ATTACCANTI - Bellomo, Denis, Montalto, Menez**

*impegnato con la sua Nazionale a Tokio 2020

**in corso protocollo Covid

Menez raggiungerà il ritiro marchigiano dopo la quarantena, seguendo il protocollo Covid 19 per chi entra in Italia dall’estero. A Sarnano dovrebbe aggregarsi anche il 2002 della Lazio Damiano Franco. Sta per sbloccarsi la vicenda Dalle Mura con la Fiorentina, con il difensore che nei prossimi giorni si metterà a disposizione del tecnico toscano.

Indisponibile, come noto, l'honduregno Rivas, impegnato con la sua Nazionale alle Olimpiadi di Tokio.