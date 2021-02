Reggina-Salernitana 0-0, le pagelle: Menez generoso, errore fatale di Djuric

Reggina-Salernitana 0-0

Reggina

Nicolas 7 - Non deve fare nulla per 65 minuti, ma neutralizza il calcio di rigore battuto da Djuric con un intervento strepitoso.

Liotti 6,5 - Tiene botta agli esterni avversari con grande personalità, capisce quando spingere e quando tenersi basso. Bene anche stasera. (Dal 45’st Dalle Mura sv).

Cionek 6 - Una buona gara, se la cava discretamente su Gondo e non commette errori.

Stavropoulos 6 - Tenere a bada Djuric non era semplice, fisicamente tiene botta con grande personalità.

Loiacono 6 - Primo tempo di grande livello, spinge tantissimo approfittando dell’atteggiamento tattico della Salernitana. Ottimo sia su Cicerelli, sia su Kiyine, soffre un pochino Durmisi.

Bianchi 6 - Una partita tutto sommato sufficiente per un calciatore chiamato a supportare la fase di non possesso. Prova a sorprendere Belec dalla distanza, il portiere si oppone.

Crimi 5,5 - Fino a quando regge fisicamente è un calciatore di livello, è arrivato l’altro ieri e non si poteva pretendere di più. Ma a lungo andare perde qualche pallone prezioso innescando le ripartenze della Salernitana.

Edera 6 - Meriterebbe mezzo voto in più perché ha corso tanto saltando l’uomo in scioltezza, ma in avvio sbaglia un gol clamoroso.(Dal 32'st Micovschi sv).

Menez 6,5 - Si accende a intermittenza, ma quando lo fa è quasi imprendibile. Al 5’ ha la grande chance, sbaglia la mira per una questione di centimetri. Encomiabile un recupero in scivolata su Tutino all’82’. (Dal 32’st Bellomo).

Folorunsho 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto, in un paio di circostanze ha avuto la possibilità di calciare con pericolosità ma non ha inquadrato lo specchio.

Montalto 5,5 - Procura un rigore che Abisso non vede, fa a sportellate con Gyomber e fallisce l’unica vera occasione regalando a Belec il pallone da posizione invidiabile. (Dal 45’st Denis sv).

Salernitana

Belec 6 - Non deve compiere parate eccezionali, ma è sempre ben posizionato. Per la seconda gara di fila non subisce reti, anche per l’imprecisione amaranto.

Bogdan 6 - Si fa sorprendere in avvio di partita, quando Crimi gli sbuca alle spalle e per poco non beffa Belec di testa. Causerebbe un rigore che Abisso non vede. Per il resto sufficiente.

Gyomber 7 - Duello vinto con Montalto, solo una volta viene anticipato ma senza conseguenze. Attento e sempre ben posizionato, padrone dell’area piccola.

Mantovani 6,5 - Un gigante, dall’inizio alla fine. Gioca d’anticipo su tutti gli avversari, alla lunga prende le misure a Edera e stravince il duello.

Cicerelli sv. (Dal 15’pt Durmisi 6 - Dopo il primo scatto va a terra e c’è paura si sia fatto male, si riprende subito e dimostra di avere un piede di categoria superiore).

Kupisz 6,5 - Agisce da esterno basso e non fa rimpiangere Casasola, sbaglia solo una diagonale difensiva ma Edera non ne approfitta. Fino al 95’ è un motorino sulla fascia.

Di Tacchio 6 - Commette qualche fallo di troppo e viene giustamente ammonito, ma fa legna davanti alla difesa e non molla mai. (Dal 25’st Schiavone 6 - Buon impatto, stavolta).

Coulibaly 6 - Un passo in avanti rispetto alle scorse partite, bellissimo un recupero su Menez in avvio di gara. Il giallo lo condiziona e viene sostituito. (Dal 25’st Kiyine 5,5 - Si vede che è lontano dalla miglior condizione. Serve una bella palla in profondità a Tutino, poi becca un giallo che gli fa abbassare il voto).

Capezzi 5,5 - Il suo lavoro dal punto di vista tattico è ottimo, ma perde di brillantezza quando spinge.

Djuric 5 - Sembra nervoso sin dai primi minuti, anche se non è semplice saltare quaranta volte a partita tra due avversari che gli mordono le caviglie. Ma il rigore sbagliato nega alla Salernitana il secondo posto.

Gondo 6 - Non ripete l’ottima gara di sabato scorso, ma conquista con bravura un calcio di rigore. (Dal 25’st Tutino 6,5 - Anche lui entra bene, si rende pericoloso a più riprese e mette in difficoltà la retroguardia amaranto).