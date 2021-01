Reggina, si stringe per Montalto del Bari. Possibile chiusura nella giornata di domani

La Reggina fa sul serio per Adriano Montalto. L’attaccante del Bari è l’obiettivo numero uno per rinforzare un attacco che ha reso al di sotto delle aspettative e ha salutato nelle scorse settimane Kyle Lafferty. Il club calabrese è tornato infatti alla carica per il classe ‘88 e sta provando a chiudere il suo acquisto, a titolo definitivo, entro la giornata di domani come riferisce Sky Sport.