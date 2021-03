Reggina, Taibi mette nel mirino Tomas Andrade. Lo andrà a visionare in Sud America

Nei giorni scorsi il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi aveva annunciato un viaggio in Argentina per trovare rinforzi in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarebbe, come riferisce la Gazzetta del Sud, Tomas Andrade del River Plate, ma attualmente in forza al Sud America in Uruguay che sarà visionato da vicino appena possibile. Si tratta di un centrocampista offensivo classe ‘96 che predilige giocare in posizione centrale, ma può adattarsi anche a spostarsi sulle corsie laterali. Per il giocatore, che ha anche il passaporto italiano, si tratterebbe della seconda avventura in Europa dopo quella con gli inglesi del Bournemouth durata appena sei mesi nel 2015-16.