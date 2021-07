Reggina, Taibi su Menez: "Può ancora essere un'arma in più. Ma il mercato è imprevedibile"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi intervistato dalla Gazzetta del Sud ha parlato anche del futuro di Jeremy Menez per il quale sono arrivate alcune richieste, ma che potrebbe anche restare in Calabria: "Menez è un calciatore della Reggina e credo che possa essere l'arma in più in questo campionato, le sue qualità tecniche non si discutono. - spiega Taibi - Poi certo, tutto può accadere e nulla si può escludere, il calciomercato è imprevedibile".