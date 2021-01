Salernitana, Bogdan nel mirino dell'Hajduk Spalato. Lo ha chiesto Tramezzani

Per il difensore Luka Bogdan potrebbe esserci un ritorno in patria. Il classe '96 della Salernitana, dove ha trovato poco spazio finora (cinque presenze e una rete), è infatti finito nel mirino dell'Hajduk Spalato dove da poco si è insediato Paolo Tramezzani come allenatore. Il tecnico italiano ha già allenato Bogdan a Livorno nella stagione 2019/20 e lo avrebbe indicato alla dirigenza croata come rinforzo per la retroguardia. Lo riporta Tuttosalernitana.com.